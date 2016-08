Für Modedesigner Michael Kors (57) repräsentiert Lily Aldridge (30) Abenteuer, Luxus und Glamour. Kein Wunder also, dass das "Victoria's Secret"-Model nicht nur für seinen Duft "Wonderlust" Werbung macht, sondern auch mit ihm auf dem Cover des "Hamptons"-Magazins zu sehen ist. Aldridge zeigt auf dem Foto ein Gold-Metallic-Kleid aus der Kollektion von Michael Kors, das in etwa 3.100 Euro kostet. Ihre dunklen Haare sind in einem lockeren Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Das Model trägt mit einem Schimmer von gold-orangenen Lidschatten und zimtbraunen Lippenstift nur dezentes Make-up.