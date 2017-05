"Coolster Papa der Welt" David Beckhams Geburtstag: Viel Liebe und ein besonderes Geschenk

Und nicht nur am Geburtstagstisch, auch in der virtuellen Welt gratulierten die Beckhams ihrem Daddy. Die Instagram-Accounts der Beckham-Familie sprudelten nur so vor Liebesbotschaften, "Alles Gute für den besten und coolsten Papa überhaupt", schrieb zum Beispiel Romeo. Und auch Victoria ließ es sich nicht nehmen, auf dem digitalen Weg zu gratulieren und kommentierte ein Kuss-Bild mit Töchterchen Harper mit: "Wir lieben dich so so sehr".