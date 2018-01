Coole Looks für Damen und Mädchen Heidi Klum ist voll im Denim-Fieber

Premiere bei "Germany's next Topmodel"

Erhältlich sein wird die Mode ab 5. März in den Filialen und im Onlineshop. Ausgewählte Teile und welche Outfits sich daraus kombinieren lassen, wird außerdem in der neuen Staffel von Klums TV-Show "Germany's next Topmodel" (Start am 8. Februar) zu sehen sein. "Das beliebte ProSieben-Format ist die optimale Gelegenheit, einem breiten Publikum zu zeigen, dass Lidl auch mit der dritten 'Esmara by Heidi Klum'-Kollektion wieder coole, trendige Mode für jeden bietet", freut sich Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.