Ein dringend benötigter Schulcontainer in Haidhausen muss wieder abgerissen werden. Grund dafür: Pfusch am Bau .

Von außen sieht der in Orange und Rot strahlende Schulpavillon für die Adalbert-Stifter-Realschule in Haidhausen so aus, als könnten die Schüler morgen einziehen. Doch nach vielem Hin und Her ist jetzt klar: Das dreistöckige Gebäude, das für 4,1 Millionen Euro an der Ecke zwischen Flurstraße und Lucille-Grahn-Straße gebaut worden ist, wird niemand benutzen.