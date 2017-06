Sotschi - Das Sieg-Jubiläum feierte Joachim Löw am späten Sonntagabend mit einem Rotwein auf der Terrasse des Teamhotels in Sotschi, am Morgen danach spazierte der Bundestrainer barfuß an der Strandpromenade am Schwarzen Meer entlang und stand für Fotos mit Fans bereit.