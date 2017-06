Confed-Cup-Halbfinale Mexiko mit Chicharito: DFB-Elf ist gewarnt

Emre Can nennt Mexiko einen "unbequemen Gegner, ähnlich wie Chile". Gegen Arturo Vidal und Co. hatte die DFB-Elf in der Vorrunde 1:1 gespielt. Can: "Sie haben viele wendige Spieler. Eine technisch starke Mannschaft." Unter anderem Chicharito...