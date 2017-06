Was in Russland passiert, wirkt wie ein Zauberwerk von Joachim Löw. In nur 24 Tagen zwischen dem Treffpunkt am Pfingstmontag und dem vorläufigen Höhepunkt gegen die Mexikaner formte der Bundestrainer aus einem kunterbunten Kader mit 13 Turnierneulingen aber ohne alle prominenten Weltmeister einen verschworenen Haufen. Dieser funktioniert und harmoniert in Russland erstaunlich gut und hat dazu die international gefürchtete deutsche Turniermentalität entwickelt.