St. Petersburg - Timo Werner, Leon Goretzka und Lars Stindl haben gute Chancen auf eine persönliche Trophäe nach dem Finale des Confed Cups am Sonntag (20.00 Uhr/ZDF) gegen Chile. Werner und Goretzka führen die Torjägerliste beim WM-Testlauf in Russland mit je drei Toren an. Dahinter folgt Cristiano Ronaldo mit zwei Turnier-Treffern, gleichauf mit Stindl. Der Portugiese Ronaldo ist beim Spiel um Platz drei des Europameisters am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Mexiko aber aus privaten Gründen nicht mehr dabei.