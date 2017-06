So erleben Sie das Halbfinale beim Confed Cup zwischen Deutschland und Mexiko am Donnerstag live. Anstoß ist um 20 Uhr MESZ.

Deutschland gegen Mexiko live im Free-TV

Wie schon am Mittwoch das erste Halbfinale zwischen Portugal und Chile überträgt die ARD tags darauf auch das Halbfinale Deutschland gegen Mexiko. Am Donnerstag ab 18:50 Uhr führt das Gespann Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl durch den Fußball-Abend. Kommentator ist Tom Bartels.

Deutschland gegen Mexiko live im Stream

Die Partie zwischen Deutschland und Mexiko gibt es auch via Live-Stream und über die mobilen Endgeräte PC, Laptop, Tablet und Smartphone zu sehen. Im Anschluss an das Deutschland-Spiel - also so gegen 22:30 Uhr - meldet sich Moderator Alexander Bommes mit seinem Sportschau-Club und diskutiert mit seinen Gästen das aktuelle Geschehen beim Confed Cup in Russland.

Deutschland gegen Mexiko live im AZ-Ticker

Auch die AZ-Redaktion liefert Ihnen alle Infos rund um den Confed Cup und begleitet das Spiel zwischen Deutschland und Mexiko im AZ-Liveticker für Sie. Ab 20 Uhr sind wir dabei, wenn Jogis Jungs ins Finale einziehen wollen.

