Kate Walsh (48) punktete beim Comedy Central Roast von Schauspieler Rob Lowe am Wochenende in einem eng anliegenden Cocktailkleid mit Bleistiftrock in mattem Königsblau. Besonderer Blickfang: Das Outfit war rückenfrei, die Träger wurden im Nacken zu einer großen Schleife gebunden. Eine weitere Schleife zierte den unteren Rückenbereich des ehemaligen "Grey's Anatomy" und "Private Practice"-Stars .