Comeback-Zeitpunkt ungewiss Heynckes über Neuer-Rückkehr: "Kein Zeitfenster setzen"

In einem ZDF-Interview präzisierte Heynckes zum Fahrplan für Neuers Rückkehr: "Man soll da kein Zeitfenster setzen, das wäre nicht gut." Der 72 Jahre alte Coach will den Weltmeister in aller Ruhe aufbauen. "Ein Spieler soll erst dann spielen, wenn er wieder hundertprozentig einsatzfähig ist, wenn er fit ist und nicht nur gesund. So werden wir es auch mit Manuel machen", kündigte Heynckes in Brüssel an. Neuers Genesung sei im medizinischen Zeitplan, versicherte der Trainer.