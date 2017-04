Comeback nach Dopingsperre Scharapowa setzt Siegeszug in Stuttgart fort

Scharapowa hat das Sandplatzturnier bislang dreimal gewonnen (2012-2014). Mit einem Finaleinzug könnte sie sich zudem die Teilnahme an der Qualifikation für die French Open und für Wimbledon sichern. "Das war aber nicht das Ziel, als ich hier angetreten bin. Ich will mich einfach verbessern", sagte sie.

Am Freitagabend hatte auch noch Lokalmatadorin Laura Siegemund (Metzingen) die Chance, in die Vorschlussrunde des mit 710.900 Dollar dotierten Events einzuziehen. Die letztjährige Finalistin trifft auf die an Position zwei gesetzte Karolina Pliskova (Tschechien). Die topgesetzte Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel) war bereits am Donnerstagabend in ihrem Auftaktmatch mit 2:6, 5:7 an Mladenovic gescheitert.

Scharapowa knüpfte gegen die mutig aufspielende Weltranglisten-73. Kontaveit, die im Achtelfinale French-Open-Champion Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 5) ausgeschaltet hatte, an ihre starken Leistungen der Vortage an. Gleich ihren ersten Breakball nutzte die 1,88 m große Russin zur 4:3-Führung und holte sich nach 35 Minuten den ersten Satz mit einem Rückhand-Winner.

Auch in der Folge war Scharapowa vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Arena die dominierende Akteurin. Zwar musste sie nach dem 3:1 gleich das Rebreak hinnehmen, doch in den entscheidenden Phase konnte sich die zweimalige Paris-Siegerin auch auf ihren Aufschlag verlassen.

Eine offizielle Weltranglistenposition hat Scharapowa nach ihrer Sperre nicht mehr. Ihre Sanktion war am Dienstagnacht abgelaufen. Erst am Mittwochfrüh hatte sie die Turnier-Anlage deshalb betreten dürfen, zwei Tage nach dem Beginn der Veranstaltung.