Comeback nach Doping-Sperre WTA-Turnier in Stuttgart: Der Scharapowa-Ärger

Turnierdirektor: Scharapowa "hat jedes Recht der Welt zurückzukommen"

Viele Tennisprofis kritisierten die Vergabe einer Wildcard an Scharapowa, die wegen ihrer Unnahbarkeit auf der Tour ohnehin recht unbeliebt ist. "Etwas seltsam" finde sie diese Praxis, hatte Angelique Kerber gesagt, und der Weltranglistenerste der Männer, Andy Murray erklärte, Dopingsünder dürften keine Hauptfeld-Garantie erhalten: "Sie sollten sich das im Vorfeld wirklich erarbeiten müssen."

Turnierdirektor Markus Günthardt verteidigte das Handeln der Verantwortlichen in Sachen Scharapowa. "Natürlich ist es schade, dass Jule Görges nicht dabei ist. Sie hat in der Vergangenheit aber schon Wildcards bekommen und kann sich nicht beklagen", sagte Günthardt. Der Schweizer unterstrich, dass Scharapowa ihre Sperre abgesessen habe und damit "jedes Recht dieser Welt hat, zurückkommen zu dürfen". Die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin hatte in Stuttgart dreimal den Titel geholt (2012-2014). "Maria ist ein Weltstar, sie hat die Halle in der Vergangenheit zum Brodeln gebracht."



Zum Geheimtraining in eine Stuttgarter Tennishalle: Scharapowa. Foto: dpa

Scharapowa selbst konterte in einem Interview mit dem stern. Es sei ihre "geringste Sorge", wie sie von den Konkurrentinnen empfangen werde, sagte die Russin, die gestern ein Geheimtraining in einer Stuttgarter Tennishalle absolvierte. "Ich weiß, dass ich in meinem Bereich respektiert werde. Ich sehe es daran, wie sie gegen mich spielen." Görges wird das nicht interessieren, sie trat verstimmt die Heimreise an.