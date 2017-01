Comeback auf Politbühne Zu Guttenberg: Der Schattenmann der CSU

In der Bild am Sonntag sagte Seehofer zu dem Thema: "Ich fände es großartig, wenn er seiner politischen Familie, der CSU, in diesem entscheidenden Jahr 2017 hilft." Wie wichtig es den Christsozialen ist, Guttenberg als neuen alten Hoffnungsträger zu installieren, belegt auch das zweistündige Treffen mit Generalsekretär Andreas Scheuer im Restaurant Orlando am Platzl, (nicht) zufällig mit einem Foto in Bild dokumentiert.

Zwei Stunden redeten die beiden Politiker – Zigarettenpausen inklusive – darüber, wie ein zukünftiges Engagement Guttenbergs aussehen könnte. Dass dabei erst einmal nur ganz verschämt einige Wahlkampfauftritte herausgekommen sind, darf nicht verwundern: Eine offensivere Comeback-Strategie hätte wahrscheinlich sowohl die Partei als auch die Wähler überfordert.

Zur Erinnerung: Guttenberg war im März 2011 nach Bekanntwerden der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit als Verteidigungsminister zurückgetreten. Im Juli 2011 wurde bekannt, dass der Ex-Minister mit seiner Frau Stephanie und den beiden Töchtern zu einem "politischen Sabbatical" nach Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut ziehen wird.

Die Auszeit der Guttenbergs, so scheint es, geht zu Ende.