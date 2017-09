Comeback als Boxprofi Nach Tod der Ehefrau: Rio Ferdinand startet Boxkarriere

Rio Ferdinand war er der teuerster Abwehrspieler der Welt

Seine Blütezeit erlebte er im roten Trikot von ManUnited. Mit dem Rekordmeister gewann er sechs Premier-League-Titel sowie 2008 die Champions League. Für die Nationalmannschaft lief er 81-mal auf. Zweimal war er teuerster Defensivspieler der Welt. 2000, als er für 18 Millionen Pfund von West Ham zu Leeds United wechselte und zwei Jahre später, als Manchester 30 Millionen Pfund an Leeds überwies.

"Rio Ferdinand weiß, was es braucht, an die Spitze zu kommen. Jetzt will er es noch einmal schaffen", so lauten die kraftvollen Worte in dem Video. Sie zeugen von Entschlossenheit und dem unbedingten Willen, auch im Ring Großes leisten zu können. Das Motto seines Umstiegs lautet: "Vom Verteidiger zum Herausforderer."

Große Ansage an Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua

Ginge es nach dem üblichen Ballyhoo der Boxer, ist Ferdinand schon vor seinem Karrierestart im Ring weit gekommen. Selbst Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua, der die Karriere von Wladimir Klitschko mit einem K.o.-Sieg in London beendet hatte, bekam sein Fett weg. "Ich werde dich vernichten, ich metzle dich nieder", kündigte Ferdinand werbewirksam an. Worte, die sicher nicht ganz ernst zu nehmen sind, schließlich hatten beide nach dem Klitschko-Kampf einen gemeinsamen Urlaub in Dubai verbracht. Und im Ring durfte Ferdinand stolz Joshuas WM-Gürtel präsentieren. Es war wohl auch ein guter Vorgeschmack auf das, wohin er auch selbst möchte: nach ganz oben.

