"Alles in Ordnung", sagte Lahm bei FC Bayern.tv. Der 33-Jährige hatte am Montag einen Schlag auf das Knie bekommen. Auch Xabi Alonso und Kingsley Coman - zuletzt ebenfalls im individuellen Training - arbeiteten am Mittwoch wieder ganz normal mit der Mannschaft und sollten am Wochenende einsatzbereit sein.