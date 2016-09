Insgesamt 22 Akteure standen am Sonntag in München auf dem Platz, um die Vorbereitung auf das erste Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen den russischen Champions-League-Neuling FK Rostow aufzunehmen. Nach dem Aufwärmen und einigen Passübungen hätten Boateng und Robben nach rund 30 Minuten ihr individuelles Aufbauprogramm abseits der Mannschaft fortgesetzt. Das Duo ist für den Königsklassen-Auftakt noch kein Thema. Der Franzose Kingsley Coman konnte dagegen nach seiner Blessur am Fuß die komplette Einheit absolvieren. Der Flügelspieler könnte damit gegen Rostow wieder zum Kader gehören.