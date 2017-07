Colour-Blocking sorgt für gute Laune Die Trumps landen in Hamburg - und Melania stiehlt allen die Show

Es ist soweit, die Trumps sind in Hamburg zum G20-Gipfel gelandet. Am Flughafen in Hamburg-Fühlsbüttel wurde US-Präsident Donald Trump (71) samt Gattin unter anderem von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (59) in Empfang genommen und über den roten Teppich zur "Marine One", einem Helikopter des United States Marine Corps geführt. Dabei machte vor allem First Lady Melania Trump (47) eine überaus gute Figur. Elegante, sommerliche Cocktailkleider in leuchtenden Farben können Sie hier shoppen