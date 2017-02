Lesen Sie hier: Freistöße de luxe - Alaba contra Suttner

Es sei "entscheidend, dass wir an uns glauben. Nur dann können wir am Samstag etwas Großes erreichen. Wenn wir unsere Topleistung bringen, wird es für den FC Bayern schwer", fügte er selbstbewusst an. In der Hinrunde hatte der FCI bereits den damaligen Tabellenführer RB Leipzig zu Hause besiegt. Auch den FC Bayern hatten die Ingolstädter im Hinspiel lange Zeit geärgert (1:3).