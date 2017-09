"FC Bayern war das Raubtier"

In München wird auch gemutmaßt, dass es schon vor dem Sommer zu einer Trennung kommen könnte.

Das kann ich nachvollziehen. In diesem Fall hat Lothar Matthäus mit seiner Kritik ins Schwarze getroffen. Diese Mannschaft ist an einem Knackpunkt. In diesem Jahr können die Bayern selbst in der Liga Probleme bekommen. Bislang war der FC Bayern das Raubtier, das, extrem gesprochen, alle gerissen hat. Der FC Bayern war der A-Wolf. Jetzt sieht die Konkurrenz, dass die Bayern schwächeln, sie wirken verletzlich.

Sie meinten einmal, dass Ancelotti stets das Vertrauen seiner Mannschaften gewinnen will. Wie konnte es jetzt soweit kommen?

Mit Sicherheit war Ancelotti nicht glücklich über die Asien-Reise. Dieser Trip hängt den Bayern immer noch wie ein Kater in den Knochen. Diese Zeit hätte Ancelotti gebraucht, um seinen Spielern den Schub für die Saison zu geben, um die Mannschaft in Ruhe in die neue Spielzeit hineinführen zu können. Diese Zeit hatte er nicht. Das war vom Management zu kurz gedacht.

Müssten sich dann nicht auch die Bosse, Rummenigge und Hoeneß, Fragen zum Sinn dieser Reise gefallen lassen?

Natürlich. Im Augenblick praktiziert der FC Bayern das System einer sozusagen in sich nicht funktionierenden Diktatur. Die Bayern versuchen, Spieler, die sich Gedanken machen, drastisch gesprochen, mundtot zu machen. Sie versuchen, einen Burgfrieden zu schaffen. Und außerhalb dieses Systems warten die Gegner nur darauf, dass der FC Bayern angeschlagen ist. Und das sind die Bayern aktuell. Ein Trainer, der eine Vision hat, wie Ancelotti, bekommt das dann ab.

"Daran zerbricht ein Ancelotti nicht"

Beschäftigt sich Ancelotti, wenn er auf Pressekonferenzen nun Witze macht, schon mit der Zeit nach München?

Während er das Training leitet, ist er völlig bei der Sache für den FC Bayern. Er mag die Stadt München an sich. Wenn er aber nun zu Hause die Tür zumacht und mit seiner kanadischen Frau spricht, wird er ihr sagen: "Wenn das hier nicht funktioniert, funktioniert es eben nicht. Dann wird der nächste Verein auf mich zukommen." Daran zerbricht ein Ancelotti nicht. Er verlässt die Bayern selbst dann lächelnd.

Detlef Vetten, Jahrgang 1956, war Lokalchef der Münchner "Abendzeitung" und Sportchef beim Magazin "Stern". Vetten schreibt für die "FAZ", "Welt am Sonntag", "SZ" und "Focus" sowie weitere deutsche Medien. Er ist einer der am häufigsten ausgezeichneten deutschen Sportjournalisten und gilt insbesondere als Kenner von Carlo Ancelotti. Im Mai 2016 erschien im riva-Verlag sein Buch "Carlo Ancelotti: Die Biografie" über den Trainer des FC Bayern.