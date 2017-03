Unlängst war er noch Student an der renommierten Sporthochschule in Köln, machte an dieser seinen Abschluss als Diplom-Sportwissenschaftler. Aus dem Hörsaal ging es direkt auf den Trainingsplatz in Giesing, sozusagen. Allegro hatte schon früher Kontakt mit Pereira gehabt. Der 48-Jährige hatte den Jung-Trainer bei seiner Ausbildung in Deutschland unterstützt.