Zürich - Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Zürich. Im zweiten Semifinale ist Atletico Nacional aus Kolumbien gesetzt. Dessen Gegner muss noch ermittelt werden. Hierfür trifft im Viertelfinale der Sieger des Kontinental-Wettbewerbs aus Afrika entweder auf den Meister der japanischen J-League oder dem neuseeländischen Auckland City an.