Letztes Heimspiel am Sonntag

Am kommenden Sonntag wird er zum letzten Mal im Stadion Nürnberg zwischen den Pfosten stehen. Schäfer sagt: "Ich möchte mich natürlich am liebsten mit einem Sieg von den Fans verabschieden. Unabhängig vom Ergebnis wird es sicher kein Spiel wie jedes andere werden. Ich bin selbst gespannt, wie es wird, das letzte Mal in 'meinem' Stadion einzulaufen und den Fans 'Servus' zu sagen."