"Club der roten Bänder" war gestern Timur Bartels: Ist jetzt Schluss mit den Teenie-Rollen?

Vom todkranken Jugendlichen haben Sie es zum Kriminalkommissar geschafft. Ist mit den Teenie-Rollen jetzt Schluss?

Timur Bartels: (lacht) Ja, mit der Rolle als Kriminalkommissar merke ich wieder einmal, dass ich erwachsen geworden bin und die Zeit sich nicht zurückdrehen lässt. Das ist für mich aber nicht so schlimm. Mir gefällt diese "coming of age"-Phase als Schauspieler sehr gut, weil man sich so leicht mit dem Erwachsenwerden identifizieren kann und es mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Einen erwachsenen und souveränen Menschen zu spielen, finde ich sehr attraktiv, weil man oft geerdeter und souveräner auftreten kann, was inspirierend ist. Gleichzeitig liebe ich es auch, die Unsicherheiten eines jeden Menschen und besonders eines Teenagers zu zeigen. Neben der Rolle als 23-jähriger Kommissar in "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" habe ich auch den Lover einer 14-jährigen Schauspielerin in "Magda macht das schon" zur selben Zeit gedreht. Schluss ist also mit den Teenie-Rollen noch nicht ganz.