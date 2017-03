Clintons bis Amy Schumer Buch-Deals: Diese Stars kassierten richtig ab

Einen weltweiten Bestseller landete Bruce Springsteen (67) im vergangenen Jahr mit seiner Autobiografie "Born to Run" . Der Musiker soll einen Deal über 10 Millionen Dollar abgeschlossen haben. Gefeiert von Kritikern und Fans wurden auch Comedian Amy Schumer (35) und ihr Werk "The Girl With the Lower Back Tattoo"; das Buch soll ihr einen Deal über 9 Millionen Dollar beschert haben. Mit etwas weniger Geld (angeblich 7,3 Millionen Dollar) musste sich offenbar Rolling-Stones-Legende Keith Richards (73) zufrieden geben, der 2010 "Life" verfasste.