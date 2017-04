Vidal donnerte einen Elfmeter übers Tor, die Abwehr pennte beim Gegentor zum 1:1, schließlich sah Javi Martínez Gelb-Rot für zwei taktische Fouls. Paff. Peng. Plopp. Wie drei Seifenblasen. Hinfort sind die Träume. Die Hoffnung stirbt zuletzt, klar. Nur: Ihr geht es ziemlich schlecht. Das Finale der Königsklasse scheint unerreichbar, den Champions-League-Pott stemmen die Bayern nur auf den Fotos von 2013.

Acht Spieler von Wembley noch dabei

Acht (!) Spieler vom damaligen Finale in Wembley standen gegen Real in der Startelf. Anstelle von Dante, Schweinsteiger und Mandzukic begannen am Mittwoch Vidal, Alonso und Thiago. Also ein ähnliches Niveau. Und doch hat die aktuelle Mannschaft ihre besten Tage gesehen. Die drei Halbfinal-Teilnahmen unter Ancelotti-Vorgänger Pep Guardiola wurden als Scheitern angesehen, dürfen nun jedoch nicht mehr als Selbstverständlichkeit begriffen werden.

Mit dem Triumph in London begann, unbemerkt aber stetig, der langsame Abstieg vom Gipfel. Die Dämmerung hat längst eingesetzt. Um sich noch im Hellen zu verabschieden, beenden Philipp Lahm und Xabi Alonso im Mai ihre Karriere. Denn sie wissen, was sie tun. Kommendes Jahr gehen Arjen Robben und Franck Ribéry auf ihre letzte Runde.

Überzeugung fehlte

Ob ihre Körper noch einmal so unversehrt bleiben wie in dieser Saison? Ob Ancelotti noch einmal das Feuer in ihnen entfachen kann? Es kommen noch mehr Fragen auf Ancelotti zu. Ist der Kader zu dünn, weil in den 1-B-Lösungen zu minderwertig, sprich nicht mit Weltklasse-Profis besetzt? Siehe Thomas Müller, der einen harmlosen Sturm-Backup für den zum schlimmsten Zeitpunkt der Saison verletzten Robert Lewandowski abgab.

Neben Qualität fehlte "Überzeugung". Es war das meist verwendete Wort in den Analysen der Profis. "Wir haben immer den Sicherheitspass gespielt und die Räume nicht genutzt, die uns Real gegeben hat", sprach Müller, der die "Überzeugung schon nach dem 1:0" vermisste.

Mia san weg

Robben meinte: "Der letzte Biss nach vorn war nicht da. Selbst in der ersten Halbzeit haben wir nicht richtig attackiert, sondern nur geschaut, dass wir keine Fehler machen." Warum bloß? "Ich weiß es nicht", sagte Robben und senkte den Kopf. Es ist das Rätsel des Frühjahrs, seit 2014 jedes Jahr aufs Neue.

Ob unter Guardiola oder mit Ancelotti: Wenn es in der Champions League drauf ankommt, sind die Bayern nicht mehr da. Mia san (dann mal) weg.

