Mainz - Hin- und Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen FC Bayern München und Besiktas Istanbul sind live im ZDF zu sehen. Am Dienstag, 20. Februar 2018, 20.45 Uhr, empfängt der deutsche Meister das Team vom Bosporus, das als Sieger in der CL-Vorrundengruppe G zweimal den deutschen Vizemeister RB Leipzig besiegte. Die "UEFA Champions League"-Livesendung beginnt um 20.25 Uhr im ZDF. Das Rückspiel wird am Mittwoch, 14. März 2018, bereits um 18.00 Uhr im ZDF zu sehen sein.