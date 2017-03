"Chuck Berry war mein Lehrmeister" Chuck Berry (†90): Mick Jagger postet rührende Worte

Das sieht auch Rod Stewart (72) so. Der britische Schmuse-Rocksänger twittert: "Es begann alles mit Chuck Berry. Er hat uns alle inspiriert." Hip-Hop-Produzent Timbaland schreibt: "Chuck Berry. Das Original. Der Schöpfer. Ein wahrer Erfinder des Sounds." Außerdem nehmen in den sozialen Netzwerken weitere Musik-Größen wie Bruno Mars, Ringo Starr, Tom Petty, Bob Seger oder Carol King Abschied.

Auch Nicht-Musiker trauern

Und auch fernab der Musik ist die Trauer groß. Arnold Schwarzenegger (69) blickt in seine Kindheit zurück: "Als ich zehn Jahre alt war, träumte ich jede Nacht davon, in die USA zu ziehen, Chuck Berry spielte dazu den Soundtrack. Er hat die Welt gerockt. RIP." Schauspielerin Alyssa Milano (44) bedankt sich dafür, dass Chuck Berry nicht nur die Musik, sondern auch die Hörer seiner Musik verändert hat.

Mit einem Zitat aus Berrys Hit "Johnny B. Goode" erinnert Apple-Boss Tim Cook (56) an die Legende: "'He could play the guitar just like ringing a bell.' Wir werden dich vermissen, Chuck Berry." Und Horror-Autor Stephen King (69) trauert: "Das bricht mir das Herz, aber 90 Jahre sind nicht schlecht für Rock'n'Roll. Johnny B. Goode für immer."

In Deutschland erinnert sich Komiker und Musiker Otto Waalkes via Twitter zurück: "'Roll over Beethoven' war mein erster Song auf der Gitarre. Chuck Berry war mein Lehrmeister. Hab noch ein Autogramm von ihm. Danke für alles."

Chuck Berry ist am Samstag im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in St. Charles, Missouri, gestorben. Neben Elvis Presley gilt er als Mitbegründer des Rock'n'Roll.