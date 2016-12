Christine Hoheneder Bildband: Münchner (Weihnachts-)Engel

Im Sommer 1998 hatte die Münchnerin – wie sie heute sagt – schicksalhafte Begegnungen mit drei Frauen an drei aufeinanderfolgenden Tagen. „Am ersten Tag kam eine unbekannte Frau in einem Café zu mir an den Tisch und sagte mit Tränen in den Augen: ,Es tut mir so leid für Sie.’ Am zweiten Tag rief mich eine Bekannte an und sagte: ,Pack’ Deine Sachen und geh.’ Am dritten Tag rief mich eine Freundin an und sagte: ,Du musst gehen.’ Alle drei wussten nicht, wie schlecht es mir zu diesem Zeitpunkt wirklich ging. Es war wie ein Zeichen des Himmels.“