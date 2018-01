Das Mädchen ist am 26. Dezember um 13:07 Uhr in einen Regionalexpress am Schwandorfer Bahnhof eingestiegen. Zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr hat sie dann von Nürnberg aus die Mutter ihrer Freundin angerufen und gesagt, dass sich ihre Ankunft in Pforzheim um etwa eine Stunde verschieben würde. Birgit Lechner zufolge hätte ihre Tochter also gegen 19 Uhr in Pforzheim ankommen müssen.