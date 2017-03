Chrissy Teigen, Ashley Graham und Co. Kneten, sprechen, bageln: Die neue Brüste-Show der Stars

Sie waren fast schon out und kommen jetzt mit einer ungeheuren Wucht zurück. Die Rede ist von weiblichen Brüsten! Immer mehr Stars zeigen sich auf Instagram, Twitter und Co. oben ohne und kokettieren dabei offen mit ihrem Busen. Neuestes Beispiel: Das US-Topmodel Chrissy Teigen (31) zeigte sich in einem Twitter-Video nicht nur freizügig, sondern gab ihrer Oberweite sogar eine Rolle. Mit verstellter Stimme ließ sie ihre Brüste eine kleine Gruß-Botschaft an die Fans aufsagen. Das mag man erotisch oder einfach nur lustig finden, in jedem Fall aber unterstreicht es den aktuellen Oben-ohne-Trend.