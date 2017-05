China investiert Der Traum von einer neuen Seidenstraße

Die Wiederauferstehung

Der Traum von der Seidenstraße ist aber noch längst nicht ausgeträumt. Im Gegenteil. China will das Handelsnetz wiederauferstehen lassen, das Land soll damit wieder an die goldenen Zeiten der Tang-Dynastie (618-907) anknüpfen. Mit mehr als der Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung war China damals eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Supermacht. Der ambitionierte "chinesische Traum" ist dem Land viel Geld wert: Mehr als 100 Milliarden Euro hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Anfang der Woche auf dem internationalen Gipfel zur "Neuen Seidenstraße" in Aussicht gestellt.

Insgesamt ist es Chinas Ziel, dass vier Billionen US-Dollar für Wirtschaftskorridore entlang der antiken Handelsstraßen investiert werden: in Häfen, Straßen, Zugstrecken, Pipelines und andere Infrastruktur.

China-Experte: "Ich hoffe, dass es nicht eine Einbahnstraße wird"

Gerade bei kleinen Ländern schürt das Projekt große Hoffnungen. Zwei Drittel der Länder entlang der "Neuen Seidenstraße" sind international nicht gerade kreditwürdig. Doch für das "Jahrhundertprojekt" von Xi Jinping spielt das vorerst offensichtlich kaum eine Rolle.

Und was denkt Deutschland über die "Neue Seidenstraße"? Am Rande des Gipfels räumte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) Differenzen mit China ein und beklagte etwa den Zwang, dass deutsche Unternehmen in bestimmten Branchen wie der Autoindustrie in China noch Gemeinschaftsunternehmen eingehen müssen. "Solche Sachen widersprechen dem freien Handel." Ein China-Experte beurteilt die Pläne so: "Die neue Seidenstraße ist eher eine politische Vision", so der frühere Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke. Es gehe um die Sicherung der Nachbarschaft und der Lieferwege für Energie und Material nach China. Wuttke wünscht sich mehr Chancen für ausländische Unternehmen, um Geschäfte in China zu machen. "Ich hoffe, dass es nicht eine Einbahnstraße wird."

