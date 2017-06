Laut Cardenas will Vidal einen lukrativen Rentenvertrag in der zahlungskräftigen Chinese Super League unterschreiben. Die Chinesen rufen derzeit astronomische Gehälter für ihre Fußballer auf - auch Vidal könnte im Spätherbst seiner Karriere noch einmal so richtig abkassieren. Und nicht nur er: Dem FC Bayern würde ein solcher Deal ein Jahr vor Vertragsende eine stattliche Ablöse in die Kasse spülen.