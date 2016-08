Die Bedingungen für das Musikfestival „Chiemsee Summer“ in Übersee am Chiemsee hätten in diesem Jahr besser nicht sein können. Ohne einen Tropfen Regen ging Samstagnacht der musikalische Teil mit dem Auftritt von DJ Steve Aoki nach vier Tagen zu Ende. Am Sonntag brachen die letzten Besucher – im Wortsinne – ihre Zelte ab.