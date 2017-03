Chef fürs neue IT-Referat Gegen das Computer-Chaos: Stadt sucht neuen Minister

So viel wird er als kommunaler "Beamter auf Zeit" in der Besoldungsgruppe B 6 verdienen: der Chef des neuen "Referats für Informations- und Telekommunikationstechnik" (IT), das die Stadt noch in diesem Jahr neu schaffen will. Damit hat München dann (neben den Großbehörden wie Schulreferat-, Sozialreferat, Kreisverwaltungs- oder Baureferat) ein insgesamt zwölftes Stadt-Ministerium – zuständig für Computerfragen.