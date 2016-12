"Charlie und die Schokoladenfabrik" Britischer Film-Star Liz Smith mit 95 Jahren gestorben

Smith hatte erst mit 50 Jahren im Filmgeschäft Fuß gefasst. Dafür war sie aber bis ins hohe Alter immer wieder in Rollen als rüstige alte Dame zu sehen - etwa in den Filmen "Charlie und die Schokoladenfabrik", "A Christmas Carol", in der TV-Serie "Die Abenteuer des jungen Indiana Jones" und in der britischen Kultreihe "The Royle Family".