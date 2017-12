Charlie Heaton und Natalia Dyer "Stranger Things"-Stars verliebt auf dem roten Teppich

Charlie machte in einer orangefarbenen Uni-Jacke aus Satin im Stile der 1980er Jahre eine gute Figur. Er kombinierte dazu ein schwarzes Hemd mit schwarzen Schuhen und einen passenden Ledergürtel. Sein Haar gelte er zu einer trendigen Tolle nach oben. Freundin Natalia trug ein langes, halbtransparentes Kleid in Burgunderrot auf das seitlich schwarze Sterne aufgenäht waren. Ihr blondes Haar ließ sie locker in den Nacken fallen, auf übermäßiges Make-up verzichtete sie. (In "Shut In" spielt Charlie Heaton an der Seite von Naomi Watts. Hier können Sie den Film bestellen)