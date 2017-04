Charité, Kokowääh 2, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, kabel eins: Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker, Doku

Was passiert, wenn extreme Sauberkeitsfanatiker auf ausgemachte Messies treffen? In dieser Folge trifft die Putzneurotikerin Paulina auf den Messie Andreas. Der 54-jährige Andreas lebt in der Nähe von Dresden in einer 54 qm großen Wohnung. Seit Jahren hat er hier nicht mehr aufgeräumt. Sein Schlafzimmer hat Andreas seit zwei Jahren nicht betreten, weil die Tür vom Müll versperrt ist. Die gebürtige Polin wird Andreas helfen, das Chaos zu beseitigen und dabei ihren Putzzwang zu überwinden. Bis zu acht Stunden putzt sie jeden Tag ihre 2-Zimmer-Wohnung. Paulina hat panische Angst vor Keimen.

21:45 Uhr, Das Erste: Miss Sixty, Komödie

Als Molekularbiologin wird Luise Jansen (Iris Berben) zwar geschätzt. Doch mit ihrem Mangel an Empathie hat sie es sich bei allen verscherzt. An ihrem 60. Geburtstag wird sie gefeuert. Was nun? In dieser Situation wirft ihr das Schicksal den vom Jugendwahn befallenen Galeristen Frans Winther (Edgar Selge) vor die Füße: Hexenschuss im Park! Luise eilt ihm zu Hilfe und realisiert bald: Diese Begegnung war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Als sie sich dann auch noch entschließt, per Samenspende ein Kind zu bekommen, wird es heikel. Denn bei dem Spender handelt es sich um Max (Björn von der Wellen), den Sohn von Frans.