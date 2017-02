Am Dienstag verkündete er, den Bierpreis zukünftig deckeln zu wollen. Der Preis von 10,70 Euro soll bis 2019 nicht überschritten werden. Der Bürgermeister sieht den "Charakter als Volksfest gefährdet". Außerdem sprach sich Schmid für einen regelmäßigen zusätzlichen Wiesn-Tag aus. Im letzten Jahr ging das Oktoberfest einen Tag später, also erst am Montag zuende.