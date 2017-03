Chaos-Queens, Promi-Dinner,... TV-Tipps am Sonntag

Gerri (Katharina Wackernagel) mag nicht mehr. Mit Mitte 30 ist sie immer noch Single, und das, obwohl sie mehrfach versucht hat, via Partnervermittlungen den Richtigen an Land zu ziehen. Als sie dann auch noch ihren heißgeliebten Job verliert, will sie sich stilvoll ins Jenseits befördern. Vorher aber rechnet sie ab. In diversen Abschiedsbriefen sagt sie allen endlich mal so richtig die Meinung: ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrem Vermieter, ihrem Chef. Dumm nur, dass dann der Selbstmord nicht klappt. Entsetzt starrt Gerri auf den selbst verursachten Scherbenhaufen - und beginnt nachzudenken...