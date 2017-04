Chaos-Queens, Grill den Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: Die Schlümpfe 2, Real- und Trickkomödie

Der Zauberer Gargamel entführt Schlumpfine, um über sie an die Formel der schlumpfigen Zauberkräfte zu gelangen. Die schockierten Schlümpfe wollen Schlumpfine retten. Dazu müssen sie aber in die Welt der Menschen eintreten, was noch nie ein Schlumpf zuvor getan hat. Gelingt es ihnen, sich in der irdischen Welt zurechtzufinden und mit den menschlichen Freunden Patrick und Grace aus New York ihre Schlumpf-Freundin zu retten?