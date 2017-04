Chaos im Parlament Mazedonien: Bürger stürmen Volksvertretung

1860-Jungprofi angeschlagen Wettlauf mit der Zeit? Uduokhai muss weiter passen

Der TSV 1860 bangt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig weiter um den Einsatz von Jung-Verteidiger Felix Uduokhai. Während seine Kollegen trainierten, stand für den 19-Jährigen am Donnerstag wegen muskulärer Probleme erneut ein Arztbesuch an.