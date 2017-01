Die 17-Jährige war nicht nur das wichtigste Model auf dem Laufsteg. Lily-Rose Depp wurde auch die Ehre zuteil, die Haute-Couture-Präsentation zu eröffnen. Bereits 2016 war sie zum Werbegesicht des Chanel-Duftes No.5 auserkoren worden. Mama Vanessa Paradis hatte bereits in den 90er-Jahren für die Chanel-Düfte geworben. Nun saß sie in Paris ganz stolz in der ersten Reihe.