1976: Die Bayern holen ihren dritten Landesmeister-Cup, der Vorgänger der Champions League, in Folge. Im Finale von Glasgow gewinnen die Münchner durch ein Tor von "Bulle" Roth mit 1:0 gegen den französischen Vertreter Saint Etienne. In der gesamten Historie des Europapokals gelang es lediglich Real Madrid und Ajax Amsterdam den Pokal dreimal in Folge zu gewinnen. Teil der legendären Mannschaft von 1976 waren unter anderem Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Gerd Müller.