Einzelkritik für die Roten Eine Eins, eine Fünf: Bayerns Glanzlos-Sieg gegen Anderlecht

Brüssel - Fast wäre der FC Bayern in Rückstand geraten gegen Anderlecht - in der ersten Hälfte kam der Gastgeber zu einen guten Chancen. Erst in Halbzeit zwei wurde der FC Bayern stärker und ging schließlich durch ein Tor von Robert Lewandowski in Führung - sein erstes aus dem Spiel heraus in dieser Champions-League-Saison.