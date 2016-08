Gruppenphase: Schweres Los für Gladbach

Bevor es jedoch um den Titel geht, müssen die Teams zunächst in der Gruppenphase antreten. Glaub man Wettanbieter bwin dürften der deutsche Rekordmeister vom FC Bayern München (Quote 1,01 ) und Borussia Dortmund (Quote 1,16) relativ sicher in die Zwischenrunde einziehen.

Anders die Situation bei Borussia Mönchengladbach: Um die Gruppenphase zu überstehen, müssen sich die "Fohlen" gegen FC Barcelona und Manchester City behaupten (Gruppe C). Ein Weiterkommen des Bundesliga-Vierten ist mit Quote 4,25 notiert. Bayer Leverkusen wird dagegen gute Chancen eingeräumt die nächste Runde zu erreichen (Gruppe E - Quote 1,50).

Wer wird Gruppensieger - die Quoten für die Champions League 2016/17

Gruppensieger Gruppe A

Paris St. Germain (1.05)

FC Arsenal (1.12)

FC Basel (5.00)

PFC Ludogorets (8.50)

Gruppensieger Gruppe B

SSC Napoli (1.25)

Benfica Lissabon (1.50)

Dynamo Kiew (2.75)

Besiktas (3.00)

Gruppensieger Gruppe C

FC Barcelona (1.01)

Manchester City (1.15)

Borussia Mönchengladbach (4.25)

Celtic Glasgow (15.00)

Gruppensieger Gruppe D

FC Bayern München (1.01)

Athletico Madrid (1.10)

PSV Eindhoven (5.50)

FC Rostow (12.00)

Gruppensieger Gruppe E

Tottenham Hotspur (1.33)

Bayer Leverkusen (1.50)

AS Monaco (2.20)

ZSKA Moskau (3.45)

Gruppensieger Gruppe F

Real Madrid (1.01)

Borussia Dortmund (1.16)

Sporting Lissabon (4.00)

Legia Warschau (17.00)

Gruppensieger Gruppe G

FC Porto (1.15)

Leicester City (1.35)

FC Brügge (3.00)

FC Kopenhagen (4.60)

Gruppensieger Gruppe H

Juventus (1.05)

FC Sevilla (1.40)

Olympique Lyon (2.50)

GNK Dinamo Zagreb (10.50)

*Deutsche Teams gefettet dargestellt

Die Gruppenphase der Champions League startet am 13./14 September, das Finale findet am 3. Juni 2017 im Millennium Stadium in Cardiff statt....