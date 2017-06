Besiegt Real den Titelverteidiger-Fluch?

Ronaldo ist in der Schlussphase der Saison derart explodiert, dass sein Zulieferer Kroos die Tore des Portugiesen "gar nicht mehr zählen" kann. Und doch ist Ronaldo erst dann zufrieden, wenn Juve in die Knie gezwungen und der historische Triumph Realität ist. "Wir wollen in die Geschichte eingehen", sagte der Europameister. Seit Einführung der Champions League im Jahr 1992 ist bislang jeder Titelträger an der Wiederholung des Triumphs im Jahr darauf gescheitert. "Wenn wir es schaffen, könnte man durchaus von einer Ära der vergangenen Jahre sprechen", sagte Kroos der Sport Bild. Er selbst greift bereits nach seinem dritten Titel in der Königsklasse - 2013 hatte Kroos mit den Bayern sogar das Triple gewonnen und dient damit wiederum seinem Kollegen Khedira als leuchtendes Vorbild.