Liverpool gegen Moskau auf Torejagd

In Liverpool begannen die Reds furios: Coutinho traf früh per Foulelfmeter (4.), der Kapitän erhöhte wenig später (15.). Der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (19.) traf zum 3:0. Nach der Pause legte zunächst Sadio Mane nach (47.), Coutinho machte in der 50. Minute seinen Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt setzte Mohamed Salah (86.). Sevilla reichte ein 1:1 (0:1) bei NK Maribor.

In der Ukraine trafen die Brasilianer Bernard (26.) und Ismaily (33.) für Schachtjor. Für City, Spitzenreiter der Premier League, war Sergio Aguero per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+2) erfolgreich. Gündogan stand 90 Minuten auf dem Feld, Sane wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Der SSC Neapel kam beim Letzten der Gruppe F, Feyenoord Rotterdam, nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und überwintert in der Europa League. In der Dortmunder Gruppe H standen Tottenham Hotspur als Gruppensieger und Real Madrid als Zweiter schon vor dem letzten Spieltag als Achtelfinalisten fest.

Beim 3:0 (2:0) der Spurs gegen Nikosia traf der ehemalige Bundesligaspieler Heung-Min Son zum 2:0 (37.). In der Leipziger Gruppe setzte sich Besiktas Istanbul vor dem FC Porto durch. Beim 5:2 (3:0)-Sieg von Porto gegen AS Monaco spielten beide Mannschaften ab der 39. Minute mit einem Mann weniger. Felipe und Rachid Ghezzal hatten nach einer Rangelei jeweils die Rote Karte gesehen.

Lesen Sie hier: Aus im Chancenfestival - RB Leipzig gescheitert