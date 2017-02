Champions-League Leverkusen steht vor dem Achtelfinal-Aus

Das frühe Gegentor verunsicherte die Leverkusener merklich. Vor allem die Defensive wirkte anfällig und fehlerhaft. Nach einem langen Ball traf Bayer-Verteidiger Aleksandar Dragovic den Ball nicht richtig, der Querschläger landete bei Kevin Gameiro, der wiederum Ömer Toprak im Laufduell abschüttelte. Den feinen Querpass verwandelte der französische Nationalspieler Griezmann nervenstark und cool.

Dabei hatte sich Bayer mit zuletzt zwei Siegen und dem 50 000. Tor der Bundesliga-Geschichte durch Karim Bellarabi viel Selbstvertrauen zurückgeholt und die Diskussionen um Trainer Schmidt erst einmal verstummen lassen. Doch im Gegensatz zu den Erfolgen gegen Frankfurt und Augsburg klappte wenig im Spiel der Bayer-Elf, die kurzfristig auf Lars Bender (muskuläre Probleme) verzichten musste.

Bei Kampls schönem Schuss rettete Atlético-Schlussmann Miguel Moya mit einer Flugeinlage (29.), kurz vor der Pause ging der ansonsten unauffällige Javier Chicharito Hernandez nach einem Ellbogenschlag von Atlético-Kapitän Gabi zu Boden, doch der schottische Schiedsrichter William Collum pfiff keinen Elfmeter (45.).

Nach dem Wechsel sorgte Bellarabi für den Anschlusstreffer, doch mehr als ein Lichtblick war das 1:2 nicht. Dragovic leistete sich am rechten Strafraumrand einen Lapsus gegen Gameiro und rang den Atlético-Angreifer nieder. Den Strafstoß verwandelte der Franzose souverän. Bei Bayer musste der zuletzt so hochgelobte Kai Havertz nach 56 Minuten vom Platz - der 17 Jahre alte Abiturient wurde von den routinierten Spaniern quasi komplett aus dem Spiel genommen.

"Wenn wir unser Champions-League-Gesicht zeigen, ist alles möglich", hatte Leno gesagt. Dies gelang seinen Vorderleuten aber viel zu selten. Nach einer Hereingabe von Brandt lenkte Savic den Ball zum 2:3 ins eigene Tor, Leverkusen drängte auf den Ausgleich durch Chicharito (81.) - doch Altstar Torres besiegelte die Niederlage.

Manchester City jubelt nach spektakulärem Match

Manchester City hat am Dienstagabend ein geradezu spektakuläres Achtelfinal-Hinspiel gegen MonacoIn gewonnen: Der englische Fußball-Spitzenclub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen die AS Monaco am Dienstagabend nach zweimaligem Rückstand noch mit 5:3 (1:2) durch. Neben Sané (82. Minute) trafen Raheem Sterling (26.), der von einer vorzüglichen Sané-Vorarbeit profitierte, Sergio Aguero (58./71.) und John Stones (77.) für Man City. Für Monaco waren Falcao (32./61.) und Kylian Mbappe Lottin (40.) erfolgreich. Falcao hätte sogar ein weiteres Mal treffen können, verschoss aber einen Foulelfmeter (50.).

Die Gastgeber gingen begünstigt durch ein formidables Sané-Solo zwar in Führung, ließen es gegen den Tabellenführer der französischen Ligue 1 aber danach lange vollkommen an Souveränität vermissen. Vor allem den omnipräsenten Kolumbianer Falcao bekamen die Engländer überhaupt nicht in den Griff. Per Kopfball aus sechs Metern sorgte der Torjäger für den 1:1-Ausgleich, ehe sein Teamkollege Mbappe Lottin Monaco das Spiel noch vor der Pause drehte.

In Halbzeit zwei ging es dann in beiden Sechzehnern mächtig zur Sache. Fünf Tore fielen insgesamt - Man City zeigte sich am Ende etwas offensivstärker. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger Stones sorgte mit seinem Treffer zum 4:3 für die entscheidende Wende, ehe Sané alles klarmachte. Aus zwei Metern drückte der Deutsche den Ball nach einer feinen Aguero-Hereingabe zum 5:3 über die Linie.