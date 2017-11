An seine Seite stellte er den beim 1:1 in Leverkusen noch geschonten Dänen Yussuf Poulsen. Hasenhüttl erklärte das Duell an der Côte d'Azur zum Endspiel. Und so ging sein Team vor lediglich 9000 Zuschauern im Stade Louis II, darunter 1200 Fans aus Leipzig, auch in die Alles-oder-nichts-Partie: energisch, kämpferisch und aggressiv in den Zweikämpfen. Gegen die erschreckend schwachen Monegassen, die in der Vorsaison noch bis ins Halbfinale der Königsklasse gestürmt waren, bot der deutsche Vizemeister eine abgeklärte und vor der Pause überragende Leistung.